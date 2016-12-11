У рамках спецоперації в Затоці вже проведено близько 60 обшуків – Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.

Він нагадав, що до складу ОЗУ, окрім чиновників місцевих органів влади, входять місцеві судді, прокурори, працівники СБУ та Нацполіції. Угруповання займалося махінаціями із землею в курортній прибережній зоні.

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«До операції залучено понад 300 працівників Нацполіції та спецпризначенці КОРД. Департаментом захисту економіки та Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції, працівниками прокуратури та Служби безпеки України вже проведено близько 60 обшуків», - зазначив Аваков.

За його словами, операція проходить спільно з Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури і головного управління «К» СБУ.

Також Аваков додав, що обшуки проводяться в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до скоєння кримінальних правопорушень на території м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Вже зафіксовано та внесено до матеріалів кримінального провадження більш як 50 епізодів злочинної діяльності. Це і замах на вбивство, підпал баз відпочинку та санаторіїв з метою перерозподілу землі, а також факти прямого вимагання та інші злочини. Крім того, йдеться про маніпуляцію виборчим законодавством та організацію фіктивного голосування.

«Один з яскравих прикладів, напередодні голосування у селищі, де 1300 виборців, «прописували» ще по 750. Цей «електорат» і дав змогу прийти до влади ОЗУ», - зазначив Аваков.

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Зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 грудня, Аваков поінформував, що у Затоці проходить масштабна операція з припинення діяльності групи місцевих чиновників і правоохоронців, підозрюваних у понад 50 злочинах.

Він нагадав, що раніше суспільство вже бачило першу частину операції в Затоці щодо захисту прав естонських інвесторів від організованої злочинної групи, яка вимагала 30% від залучених інвестицій у розмірі 50 млн євро за право ведення бізнесу. Перші затримання у травні 2016 року були проведені за фактом замаху на вбивство представника інвестора. Було затримано 6 осіб (голова селищної ради, 2 кілера, 2 подільника, посередник).

Міністр пообіцяв, що Нацполіція разом з ГПУ оприлюднить детальний звіт за результатами операції наприкінці наступного тижня.