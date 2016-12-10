В одеській Затоці проходить масштабна операція проти "банди" чиновників і правоохоронців – Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook.

Він нагадав, що раніше суспільство вже бачило першу частину операції в Затоці щодо захисту прав естонських інвесторів від організованої злочинної групи, яка вимагала 30% від залучених інвестицій у розмірі 50 млн євро за право ведення бізнесу. Перші затримання у травні 2016 року були проведені за фактом замаху на вбивство представника інвестора. Було затримано 6 осіб (голова селищної ради, 2 кілера, 2 подільника, посередник).

«Оперативники і слідчі продовжували роботу з викриття не лише окремих щупалець, а й усього злочинного спрута, всієї злочинної структури і його керівників», - зазначив Аваков.

За його словами, сьогодні в Одеській області Національна поліція, спільно з Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури і Головним управлінням СБУ, проводить масштабну операцію. Обшуки і затримання по всіх елементах банди, додав міністр. За словами Авакова, в складі групи, крім чиновників місцевих органів влади, - судді, співробітники СБУ, поліцейські і прокурори.

До операції залучено понад 300 співробітників центрального апарату Нацполіції.

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«Працівниками Державтоінспекції зафіксовано і внесено у провадження понад 50 епізодів злочинів, очолювали які "обрані" на виборах керівники місцевої ради», - повідомив Аваков.

Він повідомив про розслідування за фактами маніпуляцій виборними процедурами і організації фіктивного голосування.

«У селище з кількістю виборців 1350 осіб, за пособництва відповідних чиновників, безпосередньо перед виборами у кілька квартир було прописано 750 (!!!) "виборців". Ці "виборці", привезені на вибори, "проголосували", дозволивши прийти до влади в селищі, по суті, організованій злочинній групі. Основна мета групи - наживатися на махінаціях з землею в курортній прибережній зоні», - написав Аваков.

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За його даними, встановлено 50 епізодів злочинів: від відомого замаху на вбивство і шантажу естонського інвестора, до підпалу баз відпочинку і санаторіїв з метою перерозподілу землі під ними, фактів прямого вимагання та інших злочинів.

Нацполіція разом з ГПУ оприлюднить детальний звіт за результатами операції наприкінці наступного тижня, пообіцяв міністр.