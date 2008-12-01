В українській економіці вже починається рецесія - експерт

В Україні «класична» рецесія поки спостерігається тільки в будівництві, проте зниження ВВП у жовтні та негативні прогнози дають змогу говорити про початок рецесії в усій українській економіці. Таку думку в коментарі УНІАН висловив начальник відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександр ПЕЧЕРИЦИН.

Згідно з визначенням, рецесією є спад ВВП упродовж двох або більше кварталів поспіль. Проте, сказав експерт, у поточних економічних умовах, в яких перебуває Україна, один місяць падіння ВВП у жовтні (на 2,1% проти вересня) і невтішні прогнози, з якими згодні більшість аналітиків, щодо його падіння як мінімум протягом найближчих трьох місяців, дають змогу говорити про рецесію у вітчизняній економіці.

За словами О.ПЕЧЕРИЦИНА, в Україні вже є один сектор в економіці, в якому спостерігається рецесія згідно з класичним визначенням, - це будівництво, яке демонструє падіння доданої вартості з початку року.

У промисловості падіння темпів виробництва впродовж п`яти місяців (не рахуючи результатів листопада) спостерігається в харчовій промисловості, хімії, виробництві коксу та нафтохімії. На думку О.ПЕЧЕРИЦИНА, не очікується жодних ознак поліпшення в більшості секторів української економіки щонайменше до середини 2009 р., враховуючи негативні тенденції на світових товарних ринках, дефіцит гривні в Україні, а також надзвичайно високу вартість ресурсів для українських позичальників на зовнішніх ринках.

Кажучи про наслідки рецесії, експерт зазначив, що основний негативний вплив рецесії на населення – це передусім скорочення кількості робочих місць (тобто зростання безробіття), а також зниження доходів населення (зниження зарплат, заморожування підвищень соціальних виплат) і зростання затримок у виплаті зарплат, пенсій.

Основними інструментами боротьби з рецесією традиційно є зниження податків і облікової ставки (облікова ставка Нацбанку зараз становить 12%, уряд пропонував знизити її до 8%, проте в НБУ заявили, що для її зниження немає економічних передумов – УНІАН). Проте в українських умовах ці інструменти можуть бути малоефективними або неможливими, зазначив експерт. Так, рівень облікової ставки практично не впливає на грошово-кредитні ставки на вітчизняному банківському ринку, а бюджет є настільки соціально орієнтованим, що уряд не зможе піти на скорочення податків без значного урізування соціальних виплат, вважає О.ПЕЧЕРИЦИН.