Луцьк прийняв на реабілітацію 50 дітей із Горі

Міста-побратими Луцьк та Горі (Грузія), які 28 серпня цього року підписали договір про взаємодію, розпочнуть свою співпрацю з культурної та освітянської сфер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Луцька Богдан ШИБА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, підготовка до підписання договору про поріднені міста розпочалася з січня цього року на рівні Президентів двох країн та керівництва міст, але через початок військового конфлікту у Південній Осетії офіційне оформлення взаємовідносин відбулося в онлайн-режимі.

"Факт підписання угоди про співпрацю в той момент, коли йшла війна в Грузії, напевно, мав велике психологічне значення", - сказав Б.ШИБА. При цьому він зауважив, що наразі обидві сторони, крім гуманітарних сфер, домовилися і про початок співпраці в економічній галузі.

Мер Луцька зазначив, що у рамках співпраці його місто прийняло на психологічну та медичну реабілітацію 50 дітей із Горі, які наразі перебувають в одному із санаторіїв Луцька.

У свою чергу присутній на прес-конференції голова ради муніципалітету м.Горі Звіад КХМАЛАДЗЕ зауважив, що більш тісна взаємодія між містами детально окреслиться після переговорів, оскільки він лише третій день перебуває в Україні в складі делегації Горі.

Як повідомляв УНІАН, завтра з грузинськими дітьми у Луцьку зустрінеться президент України Віктор Ющенко, який перебуватиме на Волині з візитом.