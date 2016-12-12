В уряді пообіцяли допомогти постраждалим від обвалу гуртожитку в Чернігові

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Тільки що розмовляв з головою ОДА Валерієм Кулічем, який зараз перебуває на місці руйнування. За інформацією на цей момент, в результаті руйнувань семеро мешканців постраждали. Рятувальники ще продовжують роботи з розбору завалів. Сподіваюсь, що ми не матимемо сумних новин», - написав прем’єр.

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Він висловив співчуття постраждалим та їхнім родинам.

«Ми зробимо все необхідне, щоб надати їм необхідну допомогу», - запевнив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові сьогодні орієнтовно о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.

За даними ДСНС, причиною обвалу став вибух, без послідуючого горіння в кімнаті на четвертому поверсі. Внаслідок вибуху сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверх (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони.

Повідомлялося, що орієнтовно дві особи перебували під завалами, одна з яких подавала ознаки життя.

Пізніше рятувальники з-під завалів дістали 17-річного підлітка.

Нових даних щодо потерпілих поки не надходило.

На даний час до аварійно-рятувальних робіт залучено 40 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки від ДСНС.