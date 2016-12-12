У Чернігові обвалилась частина гуртожитку, є постраждалі (фото)

У Чернігові стався обвал гуртожитку. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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Зазначається, що сьогодні обвал стався у одному із під'їздів чотирьохповерхового гуртожитку по вул. Попудренка, 16.

«За попередніми даними постраждало 7 осіб. На даний час проводиться розбір завалів», - повідомили у ДСНС.

"Попередньо, постраждало 7 осіб, яких госпіталізовано у лікарню. За попередніми даними, під завалами знаходиться дві людини, одна з яких подає ознаки життя", - йдеться в повідомленні.

Під завалами гуртожитку наразі знаходяться дві людини, одна з них подає ознаки життя.

У ДСНС повідомляють, що пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють 40 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.