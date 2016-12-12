У Чернігові з-під завалів гуртожитку дістали підлітка

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 18:36 з-під завалів дістали підлітка, 1999 року народження", - йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, зауважили у ДСНС.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в Чернігівській області, на місці зараз тривають рятувальні роботи. Евакуювали усіх мешканців гуртожитку, оскільки є загроза подальшого руйнування будівлі.

На місці працюють 40 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки від ДСНС.

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Працюють слідчо-оперативні групи поліції, також поліція забезпечує охорону порядку.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові сьогодні орієнтовно о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.

За даними ДСНС, причиною обвалу став вибух, без послідуючого горіння в кімнаті на четвертому поверсі. Внаслідок вибуху сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверх (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони.

Повідомлялося, що орієнтовно дві особи перебували під завалами, одна з яких подавала ознаки життя.