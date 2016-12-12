Причиною обвалу гуртожитка в Чернігові став вибух, під завалами залишаються люди – ДСНС

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 16 год. 20 хв. 12 грудня у м. Чернігів на вул. Попудренка, 16 у чотириповерховій житловій будівлі в кімнаті на четвертому поверсі стався вибух, без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверх (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждали семеро осіб, орієнтовно дві особи перебувають під завалами.

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За даними ДСНС, до аварійно-рятувальних робіт залучено: 95 чол. та 26 од. техніки, у тому числі: від ДСНС – 40 чол. особового складу та 11 од. техніки, від МВС – 37 чол. особового складу та 10 од. техніки, від МОЗ – 6 чол. та 2 од. техніки, від комунальних служб міста – 12 чол. та 3 од. техніки. До місця події направляється мобільно-рятувальний центр у кількості 11 чол. та 2 од. техніки та мобільно-оперативна група ДСНС.

На місті події працює оперативна група Управління ДСНС в Чернігівській області на чолі з начальником управління.