Україна готова передати бойовикам 228 осіб в обмін на 58 українських заручників – Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

"Ми готові передати 228 людей, щоб звільнити 58 осіб", - сказала Геращенко і підкреслила, що на цю пропозицію досі немає відповіді від представників ОРДО і ОРЛО.

Також вона наголосила, що на сьогодні є точне підтвердження, що 58 громадян України утримуються на окупованій території, з них 52 у Донецьку і 6 у Луганську, і нагадала, що в повному списку СБУ є 109 осіб, яких Україна хоче звільнити.

Геращенко також зазначила, що бойовики говорять про звільнення понад 1000 осіб.

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"Близько 200 осіб з цього списку взагалі неможливо встановити. Також там є повторення прізвищ, деякі прізвища повторюються по кілька разів. Там є понад 100 людей, які здійснили тяжкі злочини – вбивства, масові вбивства, вбивства по кілька людей, і вони не можуть потрапити під жодну амністію, під жодне помилування", - підкреслила Геращенко.

За її словами, в списку бойовиків є "десятки людей, які не мають взагалі жодного відношення до мінського процесу – "карманники", викрадачі машин, дружки бойовиків".

Крім того, Геращенко зазначила, що на сьогодні в списку бойовиків містяться прізвища десятків людей, які вже вийшли на свободу по "закону Савченко".

"Є ті, хто причетний до терактів в Одеській і Харківській областях, і не може обговорюватися їх звільнення в мінському форматі", – підкреслила вона.

Геращенко зазначила, що бойовики говорять про готовність передати 8 осіб, хто саме входить до цього переліку, наразі невідомо.

Перший заступник голови Верховної Ради також закликала до розблокування бойовиками і Росією процесу звільнення українських заручників.