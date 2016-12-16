У "ЛНР" складають списки проукраїнськи налаштованих громадян – ІС

11:57, 16 грудня 2016
Суспільство
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У «МГБ ЛНР» складають списки проукраїнськи налаштованих громадян.

У списках потрібно вказувати перелік рухомого і нерухомого майна / УНІАН

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

Зокрема, ступінь «проукраїнської налаштованості» визначається співробітниками «МГБ» в місцевих структурних підрозділах за своїм розсудом, використовуються поняття «неблагонадійних» і «співчуваючих Україні» громадян.

«У списках потрібно вказувати перелік рухомого і нерухомого майна, що належить цим особам», – уточнюють в «ІС».

Як повідомляв УНІАН, за даними «ІС», на початку грудня "МГБ ДНР" початоло посилено шукати розповсюджувачів листівок з інформацією про програму СБУ "Тебе чекають вдома" для бойовиків, які добровільно відмовилися від участі в терористичній діяльності і звернулися в правоохоронний орган України з відповідною заявою.

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Теги: #бойовики