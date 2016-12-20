Терор на ярмарку в Берліні: серед загиблих і постраждалих українців немає - посол
14:03, 20 грудня 2016Суспільство
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Громадян України серед постраждалих в результаті теракту на різдвяному ярмарку в Берліні, за попередніми даними, немає.
Берлін / REUTERS
Про це у своєму Twitter повідомив український посол у Німеччині Андрій Мельник.
"За попередньою інформацією кризового центру МЗС ФРН, серед постраждалих в Берліні немає громадян України. Чекаємо остаточного підтвердження", - заявив Мельник.
У посольстві України у зв'язку з терактом у Берліні встановили гарячу телефонну лінію: + 49 30 2888 71 16.
Дипломати просять звертатися за цим номером телефону у випадку необхідності або появи додаткової інформації.
Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяною ярмарком, яка знаходиться біля церкви Гедехнискірхе. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.
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