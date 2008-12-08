Як залучити інвестиції у східні регіони України?

8 грудня в Луганську відбудеться Міжнародна практична конференція "Залучення інвестицій у східні регіони".

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами заходу виступили: Агентство стійкого розвитку Луганського регіону, Малопольский інститут місцевого розвитку (м.Краків). Конференція відбудеться за підтримки Головного управління економіки Луганської обласної державної адміністрації, регіонального фонду підтримки підприємництва Луганської області.

Як очікується, на конференції буде розглянуто питання залучення інвестицій в Україну і східні регіони зокрема, ролі бізнесу в цих процесах, розширення можливостей для малого і середнього бізнесу та ін.