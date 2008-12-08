У Києві побили і пограбували начальника столичного управління МНС

У Києві двоє невідомих осіб побили у власному будинку начальника Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в місті Києві Віктора БОСАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив начальник Головного управління МВС України в Києві Віталій ЯРЕМА.

«Минулої п’ятниці в 07.35 генерал В.БОСАК виходив із своєї квартири, і коли зайшов у ліфт, там знаходилися двоє невідомих осіб, які нанесли йому тілесні ушкодження, заволоділи його грошима, службовим посвідченням», - сказав В.ЯРЕМА.

За його словами, наразі В.БОСАК перебуває в лікарні.

«Міліція робить все можливе для того, щоб розкрити цей злочин. Поки що підозрювані не затримані», - сказав начальник столичного главку, додавши при цьому, що фактом події порушено кримінальну справу за ст. 186 (пограбування) Кримінального кодексу.