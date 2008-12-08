У Києві побили і пограбували начальника столичного управління МНС
15:38, 08 грудня 2008Суспільство
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Віктор Босак потрапив до лікарні
У Києві двоє невідомих осіб побили у власному будинку начальника Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в місті Києві Віктора БОСАКА.
|Віталій ЯРЕМА
«Минулої п’ятниці в 07.35 генерал В.БОСАК виходив із своєї квартири, і коли зайшов у ліфт, там знаходилися двоє невідомих осіб, які нанесли йому тілесні ушкодження, заволоділи його грошима, службовим посвідченням», - сказав В.ЯРЕМА.
За його словами, наразі В.БОСАК перебуває в лікарні.
«Міліція робить все можливе для того, щоб розкрити цей злочин. Поки що підозрювані не затримані», - сказав начальник столичного главку, додавши при цьому, що фактом події порушено кримінальну справу за ст. 186 (пограбування) Кримінального кодексу.
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