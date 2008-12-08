Міліція визнала, що вона «кришує» повій, сауни і стихійну торгівлю

Керівництво столичної міліції визнає факти «кришування» своїми підлеглими сексіндустрії та стихійної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам сказав начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, в столиці існує чимало саун, до яких час від часу привозять відвідувачам осіб для надання сексуальних послуг. При цьому В.ЯРЕМА зазначив, що «кожну (сауну – УНІАН) ми беремо на контроль, хоча є проблеми. Мало того, у нас є інформація, що працівники міліції їх кришують».

Продовжуючи тему, керівник столичного главку зауважив, що те саме стосується місць стихійної торгівлі, в тому числі контрафактною продукцією.

«Це все відбувається виключно, на мій погляд, і про це говорить інформація, із дозволу місцевої міліції», - зауважив він.

«Коли ви їдете по вулиці, бачите, стоять повії на вулицях, я впевнений, як начальник главку, що без міліції там не обходиться. Щодня і сьогодні ми це питання розглядаємо… Десь недопрацьовуємо – або внутрішня безпека, або ці корупційні схеми, які існують на самій низькій ланці діяльності правоохоронній, зокрема патрульна служба, дільничні інспектори», - сказав В.ЯРЕМА.

Водночас він поінформував, що протягом останнього півріччя керівництвом столичної міліції було звільнено з посад трьох заступників начальників райуправлінь з питань громадської безпеки, «які допустили такі речі». «Сьогодні також продовжується робота з припинення таких випадків», - запевнив В.ЯРЕМА.