Луценко «подарував» харківській міліції відразу трьох нових начальників

Міністерство внутрішніх справ України здійснило ряд нових призначень в структурах міліції Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, згідно з наказом МВС, полковник Валерій ЛЮТИЙ призначений першим заступником начальника - начальником міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Харківській області.

Олександр ОСТРЯНИН призначений начальником Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області. Крім того, покладено тимчасове виконання обов’язків начальника Люботинського міського відділу Головного управління на майора міліції Олександра ГУБСЬКОГО, першого заступника начальника - начальника кримінальної міліції МВ.