У Херсоні попрощалися із героїчно загиблим на Світлодарській дузі Андрієм Байбузом (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Його тіло з непідконтрольної Україні території змогли забрати лише через тиждень. 41-річний Андрій пішов до війська добровольцем, воював у “Правому секторі”, потім підписав із армією контракт. Разом з ним служити пішла його дружина.

Під час запеклого бою Андрій був поранений в обидві ноги. Коли його побратими відступали, він відстрілювався до останнього, прикриваючи усіх.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі попрощались із бійцем АТО Андрієм Широковим (позивний «Сім’янин»), який загинув від кулі снайпера під час боїв на Світлодарській дузі. Позивний «Сім’янин» Андрій отримав завдяки дітям. Разом з дружиною Ганною вони виховували п'ятьох. На війні Андрій був вже більше двох років.