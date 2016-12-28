Теракт у лютому 2015 року у Харкові: суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваним

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 28 грудня, ухвалив Фрунзенський райсуд Харкова.

За даними прокуратури, усім трьом підозрюваним у справі чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави продовжені до кінця лютого 2017 року.

Наступне засідання Фрунзенського райсуду Харкова у справі призначене на 12.00 п'ятниці, 6 січня 2017 року.

Довідка УНІАН. 22 лютого 2015 року в Харкові під час жалобної ходи, присвяченої пам'яті Героїв Небесної Сотні та загиблим на Донеччині, біля Палацу спорту на проспекті Петра Григоренка (тоді – проспект Маршала Жукова) було скоєно теракт, внаслідок якого загинули четверо осіб, ще 9 отримали поранення.

26 лютого СБУ заявила про затримання за підозрою у скоєнні теракту трьох чоловіків. Згідно з інформацією Фрунзенського райсуду, підозрювані - Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов. За даними силовиків, чоловіків завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, а за вчинення теракту повинні були отримати 10 тисяч доларів.