У Дніпрі лікарі розповіли про стан хлопця, який підпалив себе напередодні

У Дніпрі покращився стан 11-річного Сашка, який напередодні підпалив себе, намагаючись повторити трюк блогера, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що стан підлітка все ж важкий, хоча хлопця вдалося вивести зі стану опікового шоку. Також з'явилась надія, що його знімуть зі штучної вентиляції легенів.

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«Почалися прояви опікової токсемії. Це коли токсичні речовини всмоктуються в кровоносне русло із опікових поверхонь. Наскільки буде виражена ця токсемія і які органи від цього постраждають наразі говорити важко», - сказав завідувач реанімації обласної дитячої лікарні Олександр Лацинський.

На заклики медиків здати кров для хлопчика відгукнулися десятки донорів. Школяр отримав 70% опіків тіла внаслідок самопідпалу. Хлопчик намагався повторити небезпечний трюк блогера, який побачив в інтернеті.

Нагадаємо, 26 грудня на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик підпалив себе заради популярності в інтернеті. Підліток, беручи приклад з відеоролика популярного в інтернеті у блогера, вирішив наслідувати його приклад.

"На жаль, все закінчилось трагічно - 11-річний школяр у тяжкому стані, з 60% опіків тіла, госпіталізований до лікарні», - йшлося в повідомленні.