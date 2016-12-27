На Дніпропетровщині 11-річний хлопчик підпалив себе заради популярності в інтернеті

В селищі Авангард Криворізького району Дніпропетровської області 11-річний хлопчик підпалив себе заради популярності в Інтернеті.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, хлопчик, беручи приклад з відеоролика популярного в Інтернеті у блогера, вирішив наслідувати його приклад.

26 грудня дитина облила себе займистою речовиною та підпалила. "На жаль, все закінчилось трагічно - 11-річний школяр у тяжкому стані, з 60% опіків тіла, госпіталізований до лікарні», - йдеться в повідомленні.

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Як встановили співробітники поліції, троє підлітків 11 і 15 років, після перегляду екстремальних відео, які набрали велику кількість переглядів в Інтернеті, вирішили повторити їх. Один з хлопчиків облився горючою речовиною та підпалив себе, інші два товариша знімали все це на відео.

За даним фактом внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Батькам постраждалого хлопця може загрожувати покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.