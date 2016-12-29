У Новорічну ніч харківський метрополітен працюватиме довше
12:04, 29 грудня 2016Суспільство
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Харківський метрополітен у ніч з 31 грудня на 1 січня продовжить роботу на дві години - до 3:00.
Харківський метрополітен у ніч з 31 грудня на 1 січня продовжить роботу на дві години / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на департамент інфраструктури, також будуть розроблені графіки руху додаткових нічних трамвайних і тролейбусних маршрутів від станцій метро з урахуванням продовження роботи метрополітену.
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Крім того, автоперевізникам запропоновано встановити графік руху автобусів, які прямують від станцій метрополітена, до 4:00 1 січня.
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