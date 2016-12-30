У Львові знищили близько ста кілограмів наркотичних засобів

У вогні згоріло близько ста кілограмів рослинних та синтетичних наркозасобів, повідомляє прес-служба поліції у Львівській області.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Самарчук, вартість спалених наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

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«Сьогодні ми знищуємо речові докази у 181-му кримінальному провадженні. По даним кримінальним провадженнях притягнули до відповідальності близько 150-ти осіб. По усіх цих об’єктах в нас є рішення суду щодо знищення речових доказів», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Самарчук.

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Серед знищених наркотичних засобів: героїн, бупренорфін, амфетамін, метадон, трамадол, дезоморфін, канабіс, макова соломка, коноплі, опій та інші. Знищення наркотиків, вилучених з обігу, зазвичай відбувається двічі на рік.