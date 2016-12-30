"Дві ночі не спали, близько 2 тисяч кілометрів проїхали": Тандіт повідомив подробиці передачі бойовикам 15 сепаратистів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Ми віддали тих, хто вже після того, як вийшли з автобуса за лінією дотику, стали повертатися до мене і дякувати", - йдеться у його повідомленні.

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Також Тандіт зазначив, що були деструктивні висловлювання й роздратування обох, що Україна передала 15 осіб одразу.

"Дві ночі не спали, близько 2 тис. кілометрів проїхали, стомлені, емоційно вимотані, але - щасливі! ...тому, що зробили, що обіцяли", - підсумував радник голови СБУ.

Як повідомила УНІАН прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, передача відбулася 29 грудня у районі населеного пункту Майорск в рамках раніше даної українською стороною обіцянки передати 15 бойовиків, які утримуються на контрольованій українською владою території. Також щодо передачі полонених, яких бойовики утримують у себе, Гітлянська сказала, що це залежить від них.