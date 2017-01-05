Ексгумація українського письменника Олеся: онук Михайлишина запевняє, що сім'я не знала, хто похований у могилі

Родина Володимира Михайлишина не була поінформована про те, що могила на цвинтарі у Празі належала українському поету Олександру Олесю та його дружини Вірі Кандибі.

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Як повідомляє Радіо Свобода, про це сказав онук Михайлишина Марко Діан, який проживає у Швейцарії.

«То було так, що дідо собі купив могилу, він помер, і ми його поховали до тої могили, яку він собі купив. А що там хтось лежав, то нам не було відомо. Що там лежав пан Кандиба (Олесь), ми не знали», – сказав Діан.

При цьому, запевнив онук Михайлишина, про те, чиї саме останки були в могилі, його батьки дізналися лише напередодні та вирішили, що вже запізно скасовувати церемонію поховання.

«Як ми тільки тоді довідалися, то ми вже, властиво, нічого змінити не могли. Батько так вирішив», – пояснив Діан.

Довідка УНІАН. Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За даними представників української громади в Чехії, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Михайлишин. Нещодавно він помер, і його син Роман висловив намір поховати батька на могилі Олеся.

Вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі останки Олеся та його дружини було примусово ексгумовано, а на їхній могилі поховано Михайлишина.

МЗС України повідомило, що останки Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що при Міністерстві культури буде створено комісію, яка займатиметься питанням перепоховання видатних українців.

Тимчасовий повірений України в Чехії Зіновій Гошовський стверджує, що ексгумація останків Олеся була вимушеною, бо труна на Ольшанському кладовищі прогнила.