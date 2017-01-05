"Домовина повністю прогнила": дипломат пояснив, чому ексгумація останків Олеся була вимушеною

Про це повідомив тимчасово повірений у справах України в Чехії Зіновій Гошовський в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, українські дипломати у Чехії дізналися про ексгумацію 2 січня.

"Ексгумація була вимушеною. І це пояснював гендиректор управління празьких цвинтарів. Олександр Олесь був похований у 1944 році, його дружина у 1948, домовини повністю прогнили, тому останки провалилися, коли відкрили домовину – це з’ясувалося. Тому останки мусили підняти наверх і їх перемістили", - зазначив Гошовський.

Він стверджує, що ці останки вдалося побачити і навіть сфотографувати українській стороні. Далі, за його словами, було домовлено, щоб не дати поховати на цій могилі Володимира Михайлишина (який опікувався могилою Олександра Олеся і мав право на її місце) над останками, домовилися з директором цвинтаря, що останки письменника будуть збережені у спеціальному місці - депозитарії.

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Як повідомляв УНІАН, останки Олеся, похованого в Чехії, примусово ексгумували, а в його могилі на Ольшанському цвинтарі у Празі збираються поховати іншу людину.

Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на цвинтарі у розмірі 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн).

За словами представників української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив за власною ініціативою громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Проте нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька у могилі Олеся. За словами українських діаспорян, перепоховання було заплановано на 12.00 3 січня.