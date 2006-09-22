Завтра Балога відкриє екуменічну церкву, побудовану на його гроші
17:44, 22 вересня 2006Суспільство
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Голова Секретаріату вирушає на малу батьківщину
22 вересня глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА відбуває із дводенною робочою поїздкою до Закарпатської області.
Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві Президента України, 23 вересня В.БАЛОГА візьме участь у церемонії відкриття екуменічної церкви на території Мукачівського історико-краєзнавчого музею-замку «Паланок».
Як повідомив кореспонденту УНІАН директор музею Дмитро ГАВАШІ, будівництво церкви здійснено за рік і на 100% профінансовано Почесним громадянином Мукачевого В.БАЛОГОЮ.
Мукачівський міськвиконком поки що не оприлюднює вартість будівництва церкви.
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