У Києві і Харкові скасували деякі рейси в Стамбул через негоду

Про це свідчать дані онлайн-табло українського аеропорту.

Зокрема, скасовано рейс TK 458 (час вильоту 10:45, Turkish Airlines), а також рейс PS 9558 (час вильоту 10:45, Ukraine International Airlines), обидва – з терміналу D.

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Рейс PS 713 і TK 8809, заплановані на 12:00, досі очікуються.

Примітно, також скасовано суботні авіарейси компанії Pegasus і Atlasglobal Ukraine, які повинні були вилетіти в Стамбул з "Міжнародного аеропорту "Харків" (МАХ) в 2:40 13:30 відповідно.

Як повідомляє видання NewsTurk, в Стамбулі складні погодні умови практично паралізували рух транспорту, в т. ч. морські та авіаперевезення. Муніципальні пороми Стамбула Şehir Hatları повідомили про припинення руху на всіх маршрутах через Босфор, також скасовано поромне сполучення IDO між Стамбулом і Бурсою.

У стамбульських аеропортах імені Ататюрка і Сабіха Гекчен залишаються тисячі пасажирів за скасування більшої частини внутрішніх і міжнародних рейсів. Авіакомпанії просять своїх клієнтів перевіряти розклад рейсів перед тим, як виїжджати в аеропорт.