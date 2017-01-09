Бойовики заявили, що в підпільний "осередок ДНР" в Слов'янську входить 17 осіб
11:31, 09 січня 2017Суспільство
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В незаконній організації "ДНР" заявляють, що в осередку їх "громадського руху "Донецька республіка" в Слов'янську (Донецька область) налічується 17 членів.
Бойовики рассказади про підпільну клітинці в Слов'янську / УНІАН
Про це сказав член угруповання Денис Пушилін, пишуть Новости Донбасса.
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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року бойовики "ДНР" заявили про відкриття філії свого "руху" в Слов'янську.
Як відомо, в ніч на 5 липня 2014 року ЗСУ вибили сепаратистські сили зі Слов'янська.
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