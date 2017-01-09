Бойовики заявили, що в підпільний "осередок ДНР" в Слов'янську входить 17 осіб

Про це сказав член угруповання Денис Пушилін, пишуть Новости Донбасса.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року бойовики "ДНР" заявили про відкриття філії свого "руху" в Слов'янську.

Як відомо, в ніч на 5 липня 2014 року ЗСУ вибили сепаратистські сили зі Слов'янська.