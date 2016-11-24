Бойовики "ДНР" заявили про відкриття філії свого "руху" в Слов'янську
18:14, 24 листопада 2016Суспільство
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Сепаратистський осередок "громадського руху "Донецька Республіка" відкрився у Слов'янську.
Слов'янськ. Донбас, Україна / УНІАН
Про це повідомляє ресурс бойовиків.
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Згідно з повідомленням, в "осередок" вступили 20 мешканців міста.
Зазначається, що "активісти розуміють цілі і завдання "Донецької Республіки" і готові реалізовувати їх".
Як відомо, в ніч на 5 липня 2014 року ЗСУ вибили сепаратистські сили зі Слов'янська.
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