Бойовики "ДНР" заявили про відкриття філії свого "руху" в Слов'янську

18:14, 24 листопада 2016
Суспільство
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Сепаратистський осередок "громадського руху "Донецька Республіка" відкрився у Слов'янську.

Слов'янськ. Донбас, Україна / УНІАН

Про це повідомляє ресурс бойовиків.

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Згідно з повідомленням, в "осередок" вступили 20 мешканців міста.

Зазначається, що "активісти розуміють цілі і завдання "Донецької Республіки" і готові реалізовувати їх".

Як відомо, в ніч на 5 липня 2014 року ЗСУ вибили сепаратистські сили зі Слов'янська.

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