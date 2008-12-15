В УНІАН говоритимуть «Про недоцільність відміни експортного мита на насіння соняшнику»
11:04, 15 грудня 2008Суспільство
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Сьогодні о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Про недоцільність відміни вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику”.
Учасники: президент Всеукраїнської громадської організації „Союз виробників харчової промисловості України” Олег ЮХНОВСЬКИЙ, генеральний директор асоціації „Укроліяпром” Степан КАПШУК, голова Ради асоціації „Укроліяпром” В’ячеслав ПЕТРИЩЕВ.
Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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