Ціна газу для України не має перевищувати 200 доларів – експерт

Ціна імпортного газу для України не має перевищувати 200 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив провідний експерт енергетичних програм Центру ім. Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО сьогодні на прес-конференції на тему: «Чому за умови світового падіння ціни на нафту в Україні спостерігається галопуюча інфляція?».

«Ціна газу для України не має бути вище 200 дол. за тис. куб. м., а то й залишитися на існуючому рівні», - вважає В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За його словами, на динаміку цін на газ, окрім зниження світового попиту, також впливає і зниження цін на нафту. При цьому такий ефект виявляється із запізненням 6-9 місяців.

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр ТОДІЙЧУК, у свою чергу, припускає, що Росія може піти на безпідставне підвищення ціни газу для України на 2009 рік.

«Не виключаю, що Росія може піти на безпідставне підвищення ціни на газ для України як штрафу за невиконання контрактів, підписаних раніше. При цьому такий крок може знайти розуміння на Заході (у Європі – УНІАН)», - зазначив О.ТОДІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками аналітиків рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг», вже в грудні 2008 року НАК «Нафтогаз України» може добиватися від ВАТ «Газпром» поставок газу за ціною на рівні не вище 160-170 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Ціна природного газу для України в 2007 році становила 130 дол. за тис. куб. м., а в 2008 р. – вже 179,5 дол. за тис. куб. м.