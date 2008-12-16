В Україні створено Асоціацію колекторного бізнесу (АКБУ).

Про це заявили в понеділок на прес-конференції в УНІАН, в якій брали участь генеральний директор ТОВ «Кредит Коллекшн Груп» Гжегож КОПАНІАЖ, директор компанії ТОВ «Укрборг» Андрій ЛАДАНОВСЬКИЙ, генеральний директор компанії «Еколл» Валерій СВЄТЛОВ, генеральний директор компанії «Європейське агентство з повернення боргів» Олександр ІЛЬЧУК, директор компанії «Служба виконання зобов`язань» Вадим ФЕСЕНКО.

Основна мета АКБУ – системний підхід у роботі з фінансово-кредитними установами, а також створення стандартів колекторного бізнесу.

До складу засновників Асоціації колекторного бізнесу України ввійшли "Укрборг", "Служба виконання зобов`язань", Verdict (належить до групи компаній eCall), Credit Collection Group, "Європейське агентство з повернення боргів".

За даними АКБУ, попри критичну ситуацію в банківському секторі, сьогодні лише 7% проблемної заборгованості фінансово-кредитних установ передано в роботу колекторним компаніям. Ринок колекторних послуг, за підрахунками Асоціації, на сьогодні становить близько 2,5 млрд. грн. (на АКБУ припадає 1,875 млрд. грн.).

В Асоціації вважають, що на сьогодні близько 30% позичальників мають прострочення за погашенням кредитів, тоді як у серпні цей показник становив 5%.