МЗС РФ поскаржиться ОБСЄ через заборону в Україні російського телеканалу "Дождь"

Про це в Facebook повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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"Але якщо ця інформація відповідає дійсності, ми обов'язково проінформуємо ОБСЄ", - написала вона.

Раніше стало відомо, що Національна рада з телебачення і радіомовлення на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення, яким зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дощ".

Як заявив член Нацради Сергій Костинський, даний телеканал гарантував дотримання українського законодавства, однак на практиці цього не сталося.

«Ключова проблема, яку ми зафіксували, - це питання Криму. Ми знаємо, що відповідь на питання «Чий Крим?» ставить крапки над і, як сприймати ту чи іншу людину. Журналісти "Дождя" їздять в Крим з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показаний як територія Росії. Це регулярні випадки», - заявив він.