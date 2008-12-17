Стельмах: курс буде 6 грн/$1, якщо населення поверне банкам депозити

Підняти гривню Національний банк обіцяє найближчим часом. Голова фінустанови Володимир Стельмах заявляє - до межі - 6 гривень за долар нацвалюта повернеться, але тільки якщо населення віддасть назад банкам 8 мільярдів доларів депозитів. Це - ті гроші, які були відкликані.

В НБУ також мають намір проводити активнішу політику на міжбанку, щоби пом`якшити девальвацію. Учора на міжбанку за долар просили 8,35. Євро продавали в діапазоні 11,36 грн -11,49 грн. Нацбанк на ринок вийшов і продавав долар по 7 гривень 66 копійок.

5 канал