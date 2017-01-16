"Чотирилапе підкріплення": волонтери передали військовим з Харкова цуценят вівчарки (відео)

19:55, 16 січня 2017
Суспільство
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Волонтери подарували харківським військовим п'ятьох цуценят вівчарки.

Песики для України унікальні - всі вони народжені від чемпіонської пари з Німеччини.

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Зараз цуценят тренують для роботи у зоні АТО. 

Кінологи-нацгвардійці зізнаються, що таких цуценят не бачили вже давно. Батьки маленьких вівчарок приїхали до України з Німеччини, на цуценят із цієї пари черга на роки наперед.

У кожного собаки свій господар-нацгвардієць, щоденні кількагодинні тренування одразу для обох. Усі команди цуценятам віддають лише німецькою мовою.

Майбутню спеціалізацію псів визначають за рисами характеру. А от повної сили службова вівчарка набуває за 1,5 року.

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Теги: #волонтери#Харків#цуценята