"Чотирилапе підкріплення": волонтери передали військовим з Харкова цуценят вівчарки (відео)

Песики для України унікальні - всі вони народжені від чемпіонської пари з Німеччини.

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Зараз цуценят тренують для роботи у зоні АТО.

Кінологи-нацгвардійці зізнаються, що таких цуценят не бачили вже давно. Батьки маленьких вівчарок приїхали до України з Німеччини, на цуценят із цієї пари черга на роки наперед.

У кожного собаки свій господар-нацгвардієць, щоденні кількагодинні тренування одразу для обох. Усі команди цуценятам віддають лише німецькою мовою.

Майбутню спеціалізацію псів визначають за рисами характеру. А от повної сили службова вівчарка набуває за 1,5 року.