Журналісти дізнались подробиці про засудженого за перехід на бік Росії українського офіцера

Засуджений за перехід на бік Росії український офіцер Тарас Синечак отримав вісім років ув'язнення, оскільки лишився на попередньому місці роботи після окупації. Про це повідомляє ТСН.

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За інформацією журналістів, після анексії Криму Синечак лишився працювати заступником керівника військового санаторію "Судак", але вже у складі російської армії. Його затримали рік тому на КПП українські прикордонники. Прокуратура просила для нього 15 років тюрми, однак суд ухвалив удвічі легше покарання.

Адвокати засудженого з вироком не згодні і збираються подавати апеляцію. Один з аргументів, які наводять, – як лікар Синечак мав надавати медичну допомогу навіть росіянам.

"Зради Батьківщини тут не було. Для цього повинні бути протиправні дії, дії, направлені на шкоду Батьківщині, чого не було. Якщо людина виконує присягу, як лікар, медик, то що, це зрада? Та він повинен навіть Гітлера оперувати, якщо би треба було", - стверджує юрист Олександр Коваленко.

Як повідомлялось, Дарницький районний суд міста Києва засудив підполковника медичної служби до 8 років тюремного ув’язнення за вчинення держзради й дезертирства та переходу на службу до армії РФ у період незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.