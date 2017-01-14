Чехія дозволила Україні забрати останки поета Олеся – Порошенко

Влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета і письменника Олександра Олеся.

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Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.

«Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом», - написав він.

Довідка УНІАН. Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За даними представників української громади в Чехії, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, з власної ініціативи, громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин. Нещодавно він помер, і його син Роман висловив намір поховати батька на могилі Олеся.

Вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі останки Олеся та його дружини було примусово ексгумовано, а на їхній могилі поховано Михайлишина.

МЗС України повідомило, що останки Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення.

Президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.