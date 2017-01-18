Жителі окупованої Донеччини потерпають від ряджених "мавп з гранатами у руках" – поліція

Про це повідомив начальник ГУ НПУ в Донецькій області Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Більшість людей в тимчасово окупованих бойовиками "ДНР" містах Донеччини потерпають від цих ряджених "мавп з ґранатами у руках". Не сподіваючись на дотримання своїх прав та допомогу у скрутному становищі, люди звертаються на підконтрольній Україні території до підрозділів поліції Донеччини з надією, що врешті-решт злочинці понесуть покарання за вчинене беззаконня», – зазначив голова донецької поліції.

За словами Аброськіна, за минулий рік зареєстровано 479 кримінальних правопорушень, які скоєні на тимчасово окупованій території. Найбільша кількість правопорушень скоєна в містах: Донецьк - 307, Горлівка - 60, Макіївка - 38, Дебальцеве - 28 та Єнакієве -17. І це тільки незначна частина того, що там трапилося у 2016 році.

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По видах злочинів зареєстровано:

-32 факти вбивств, з яких 8 - загальнокримінальної спрямованості та 24 факти безвісного зникнення громадян;

-19 фактів незаконного позбавлення волі;

-5 розбійних нападів, які скоєні у Донецьку та Горлівці;

-120 незаконних заволодінь АМТ, у тому числі Донецька - 71, Макіївки та Новоазовського району по 10.

-63 крадіжки майна громадян, найбільша кількість скоєна у Донецьку - 42;

-24 факти шахрайства.

Аброськін також повідомив, що до ЄРДР внесено 84 фактів захоплення державних або громадських будівель, 24 факти самоправства та 26 фактів умисного знищення або пошкодження майна, які мали місце з початку проведення АТО.

«Мудаку в майці та в горці на прізвище Захарченко порекомендував прислухатися до слів Йоганна Шиллера і прийняти їх до виконання: «Краще страшний кінець, аніж нескінченний страх», – написав Аброськін, додавши, що війна закінчиться, а злочинці будуть покарані.