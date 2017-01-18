На Миколаївщині місцевого жителя засуджено до 8,5 років за участь у "ДНР" та "ЛНР"

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Миколаївської області, судове рішення прийнято сьогодні, 18 січня.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України (участь у діяльності терористичних організацій, незаконне поводження з вибуховими пристроями).

Під час судових слухань доведено, що у жовтні 2014 року обвинувачений вступив до терористичної організації «ЛНР», отримав позивний «Хотабич» та був зарахований до спецпідрозділу «управління гуманітарних операцій», діяльність якого полягає у забезпеченні та сприянні діяльності незаконних збройних формувань «ЛНР», а також у проведенні розвідувально-інформаційної діяльності в інтересах терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

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«Керівництво вказаною організацією здійснювалось громадянином Російської Федерації та координувалось спецслужбами Російської Федерації», - повідомили в прокуратурі.

За даними прокуратури, згодом зловмисник перейшов до терористичної організації «ДНР». На територіях Донецька, Шахтарська, Іловайська, Харцизська, смт. Кутейникове та с. Многопілля Донецької області зловмисник виконував функції «оператора та військового кореспондента».

5 листопада 2015 року підсудний прибув на територію Миколаївської області з метою продовження виконання завдань терористичних організацій, а саме вчинення терористичних актів на території області. У цей же день він був затриманий співробітниками УСБУ в області.

Під час обшуку у нього були вилучені посвідчення члена терористичного угруповання, 200-грамова тротилова шашка з підривником і запалом та інструкція по роботі з вибуховими речовинами.