У Держдумі знають, що Газпром з Україною не жартує

Проблему з боргами за поставлений Україні 2008 року російський газ можна й потрібно вирішити до 1 січня 2009 року.

Таку думку сьогодні в Берліні висловив віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ, повідомляє РІА «Новости».

"Я вважаю, що за наявності політичної волі з української сторони цю проблему можна і потрібно вирішити до 1 січня, і ми всі на це налаштовані", - сказав В.ЯЗЄВ, відповідаючи на запитання про те, яка імовірність досягнення домовленості між "Газпромом" і українською стороною до кінця року.

На думку віце-спікера, така "імовірність висока".

Віце-спікер Держдуми РФ зазначив, що "давати гарантії за українську сторону не може ані "Газпром", ані російське керівництво".

"Я переконаний, що "Газпром" припинить постачання газу в Україну, якщо не буде вирішено проблему виплати боргів", - сказав В.ЯЗЄВ.

Кажучи про постачання російського газу до Німеччини, він запевнив, що "Газпром" надалі, як і раніше, старанно виконуватиме свої зобов`язання щодо постачання. "Десятиліття Росія завойовувала тут імідж і авторитет надійного постачальника енергоресурсів, це стосується не тільки газу, а й нафти, послуг зі збагачення урану", - зазначив В.ЯЗЄВ. Водночас за Україну Росія відповідати не може, знову додав він.

"Я хочу попередити наших німецьких колег як найбільших споживачів російського газу, що Росія зробить усе для безперебійного постачання. Але, знаючи історію газових відносин в Україні, я не виключаю можливість, що буде відбір газу з експортних обсягів", - додав віце-спікер російської Держдуми.