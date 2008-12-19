Тодійчук: Україна втрачає свою нафтопереробну промисловість

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club», член правління Української народної партії, екс-голова ВАТ «Укртранснафта» Олександр ТОДІЙЧУК вважає, що Україна втрачає свою нафтопереробну промисловість.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу «Q-club».

«Україна втрачає свою нафтопереробну промисловість», – заявив О.ТОДІЙЧУК, коментуючи інформацію Міністерства палива та енергетики України щодо падіння в січні-листопаді 2008 року обсягів виробництва нафтопродуктів.

«Необдумано, непрофесійно встановлені в Україні податки призводять до того, що вигідніше завозити готові нафтопродукти з-за кордону, ніж переробляти сиру нафту всередині країни», – зазначив він.

При цьому експерт додав, що «уряд повністю відкрив країну для імпортних нафтопродуктів». Разом із тим, підкреслив О.ТОДІЙЧУК, «РФ, упроваджуючи високі акцизи, стимулює переробку нафти на своїй території, а також робить економічно невигідним вивіз сирої нафти за межі країни».

«Завдяки збільшенню обсягів переробки нафти російські НПЗ одержали на модернізацію значні кредити, тоді як українські – залишаються одними з найбільш технічно відсталих серед країн СНД», – зазначив експерт.

Він нагадав, що «російський уряд, на відміну від українського, не обкладає ПДВ імпортне устаткування, якщо його аналоги не виробляються в країні».

За словами О.ТОДІЙЧУКА, «Україна фактично перетворилася на зливну яму для низькоякісних нафтопродуктів українського й російського виробництва, які неможливо продати в країнах ЄС».

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. За даними Антимонопольного комітету України, три НПЗ – Одеський («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України») – контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.