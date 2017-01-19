Програма для генераторів ідей: Франція буде видавати стартаперам і їх родинам 4-річні візи

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на TechCrunch.

Як повідомляється, це - частина більш глобального проекту Passeport Talent. French Tech Visa, яка спрямована на залучення іноземців, зайнятих в хайтек-галузі: засновників і співробітників стартапів; співробітників-іноземців, охочих приєднатися до французьких стартапів; інвесторів.

За процедурою French Tech Visa підприємець отримує візу на 4 роки, з можливістю продовження. Чоловікові або дружині обіцяють видавати дозвіл на проживання і дозвіл на роботу у Франції.

Також ця програма буде зв'язуватися з акселераторами і світовими конкурсами стартапів - наприклад, команди-переможці зможуть розраховувати на прискорену процедуру видачі візи.

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Французьке уряд також розраховує створити список з 100+ французьких стартапів - якщо іноземця наймає одна з цих компаній, він отримає візу.

На сайті проекту йдеться про швидкий запуск проекту, всім зацікавленим пропонується підписатися на оновлення.

Як відомо, в грудні 2016 року ізраїльське управління інновацій запустило програму "Інноваційні візи" для іноземних підприємців, які хочуть заснувати бізнес у цій країні.