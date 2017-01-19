У Києві вшанували пам'ять журналістки і адвоката, убитих неонацистами в Москві

Як передає Радіо Свобода, окрім вшанування пам’яті загиблих, учасники акції обговорили проблеми, пов’язані з расизмом та ксенофобією, політичним терором та протистоянням фашизму.

«Це акція антифашистської солідарності, яка відбувається у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. Але це не лише меморіальна акція, ми говоримо про те, що, на жаль, в Україні є тенденції до тоталітаризму. Коли людям, насправді, не вільно висловлювати свою точку зору, навіть у соціальних мережах, це є дуже велика небезпека для громадянських прав», – каже учасник акції та правозахисник Володимир Чемерис.

У заході також взяв участь колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, який подякував активістам від імені російських лібералів за те, що в Україні пам’ятають жертв насилля та борців за права людини. У Києві акція проходить щороку.

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Маркелов вів справи, пов’язані з порушеннями прав людини працівниками силових структур у Чечні, а також захищав антифашистів. Бабурова досліджувала неформальні молодіжні рухи, серед того й неонацистські. В їхньому вбивстві суд визнав винними трьох російських радикальних націоналістів, членів неонацистського угруповання «Бойова організація російських націоналістів»; двох засудили до довічного ув’язнення, ще одну до 18 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, Бабурова працювала позаштатним кореспондентом російської "Новой газеты". 25-річна журналістка, громадянка України родом із Севастополя, дістала смертельне поранення вдень 19 січня 2009 року в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з 34-річним правозахисником Маркеловим. Він вів низку гучних справ, зокрема, представляв інтереси постраждалих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, був одним з адвокатів жорстоко побитого головного редактора і журналіста газети "Химкинская правда" Михайла Бекетова. Маркелов вів також багато справ антифашистів і активістів громадських рухів.