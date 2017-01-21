У Житомирі 13 учнів гімназії опинились у лікарні із харчовим отруєнням

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов.

“Ситуація станом на 21 січня наступна: захворіло загалом 13 дітей, 10 дітей отримують медичну допомогу у Житомирській дитячій міській лікарні, 3 дітей - у Житомирській обласній лікарні, усі вони - школярі Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 з різних класів різного вік. Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовну медичну допомогу", - повідомив Хренов.

Діти звернулися до лікарів зі скаргами 20 та 21 січня.

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«Всі необхідні аналізи зібрані, на даний момент збудник не визначено. Проведено експрес-тести – сальмонельозу не виявлено. Більшість ознак вказують на те, що це бактеріальна інфекція, тому всі діти отримують антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію», - сказав Хренов.

За словами заступника мера, в їдальні гімназії № 23 вже розпочато перевірки.

"Всі служби поінформовані. З понеділка, 23 січня, у їдальні цієї гімназії тимчасово припинять харчування до встановлення причин отруєння", - зазначив Хренов.

За його словами, учні гімназії зможуть харчуватися в їдальнях інших навчальних закладів.

Хренов запевнив, що ситуація перебуває на контролі.