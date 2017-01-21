Останки українського письменника Олександра Олеся перевезуть в Україну з Чехії до кінця наступного тижня

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми отримали всі дозволи. Це була складна процедура за чеськими законами. У середині тижня буде прощання в Празі», - сказав дипломат.

Сьогодні у Празі з ініціативи української громади також відслужили панахиду за Олесю і його дружині Вірі Кандыбе.

Довідка УНІАН. Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після похорону родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, у розмірі 20 тис. чеських крон на 10 років (близько 20 тис. грн). За даними представників української громади в Чехії, ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин. Нещодавно він помер, і його син Роман висловив намір поховати батька в могилі Олеся.

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Вранці 3 січня на Ольшанському цвинтарі останки Олеся і його дружини були ексгумовані, а в їхній могилі похований Михайлишин.

Президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

14 січня влади Чехії дали дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета. Перепоховають Олеся на Лук'янівському кладовищі.