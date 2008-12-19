Ющенко: ми живемо не у феодалізмі, щоб продавати і морозиво, і долари

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за ліквідацію обмінних пунктів, що працюють за агентськими договорами з банками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на нараді з банкірами.

«Шановні голови комерційних банків, пора поставити питання обмінних пунктів, які працюють на агентських умовах. Криза нас навчила, що довіряти виконувати функції хоч би субагента валютного контролю, валютного режиму за таким механізмом у нас сьогодні немає жодних підстав, - сказав Президент. – Вся дестабілізація – за готівковими заявками, причому заявками, які ніхто сьогодні не може контролювати: ні комерційний банк, який дав життя цьому обмінному пункту, ні валютний нагляд Національного банку, ніхто не може справитися з цією інституцією».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Нацбанк повинен мати можливість контролювати всі інститути, які займаються валютними операціями.

«Давайте відчувати, що ми маємо європейську банківську систему, що ми живемо не у феодалізмі, коли нам потрібно, щоб ті, хто продає морозиво і черевики, ще й займалися валютними операціями. Це, даруйте, доля банківської діяльності", - сказав Президент.

На думку В.ЮЩЕНКА, "ми, коли говоримо про банківську діяльність, ми повинні мати операторів, які перебувають в режимі валютного контролю. Чекати "сувенірів", коли вони (обмінні пункти – УНІАН) формуватимуть заявку 10,7 грн./дол., 11 грн./дол., я переконаний, не може ні Національний банк, ні банківська система».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 листопада 2008 року прийняв постанову №353, у якій, зокрема, зажадав від банків вжити організаційно-правових заходів, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю готівковою іноземною валютою тільки через власні каси. Своїм рішенням Нацбанк практично зобов`язав банки розірвати договори з партнерами, що працюють в обмінних пунктах за агентськими угодами.

1 грудня ц.р. працівники пунктів обміну валюти пікетували Національний банк України з вимогою відмінити рішення НБУ про припинення діяльності з 1 січня 2009 року пунктів обміну валюти за агентськими договорами.