На міжбанку долар впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,5000/9,0000, на 11.00 звузився спред – 8,5600/8,7200, а на 12.00 ціни знизилися до 8,3000/8,4500. На закінчення торгів цінові рівні досягли низу – 8,2500/8,4000.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг», о14.00 НБУ оголосив про вихід на ринок з інтервенцією валютній парі долар-гривня – 8,6500/8,7000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2950/0,3200, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2980/0,3120, а на 12.00 впали до 0,2925/0,3025. На закінчення торгів ціни знизилися до 0,2870/0,2950. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,7625 (+0,2444).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4251/53, а на 14.00 впали до 1,3954/56. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,1110/12,8300, на 11.00 ціни пішли вниз – 12,0990/12,3315. На закінчення торгової сесії цінові показники з євро-гривні досягли мінімуму – 11,5100/11,7250.