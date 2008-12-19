Нафтогаз заплатив Газпрому мільярд

На даний момент Україна завершила розрахунки за природний газ, спожитий у вересні-жовтні – перераховано 1 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Зараз, за її словами, відбувається накопичення необхідних сум для оплати закачаних обсягів газу. На думку Президента України, невчасна оплата за отриманий ресурс, що відбувається при недбалому ставленні до цього питання з боку уряду, призвела до надмірного затягування підписання контракту між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом».

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент упевнений, що його втручання дозволить вирішити зазначені проблеми, і договір у газовій сфері буде підписано.