Експерти не беруться прогнозувати курс долара наступного тижня

Відсутність чітких орієнтирів робить неможливим прогнозування курсу гривні до американської валюти наступного тижня, вважають експерти «Укргазбанку».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку.

“Всі математичні розрахунки показують, що курс долара не повинен бути вище за 6 грн., навіть якщо враховувати дефіцит зовнішньоекономічного бюджету в 16 млрд. дол. Але майбутнє гривні і долара залежить від суб`єктивних чинників, які поглинули валютний ринок. Отже, наступного тижня курс гривня-долар може становити і 6 грн., і 12 грн. Немає чітких орієнтирів для ринку, що і як буде», – зазначається у повідомленні.

Щодо прогнозу долар-євро, то, на думку експертів, після зниження ставок ФРС до мінімального рівня долар почав активно девальвувати по відношенню до євро, і ця тенденція продовжиться. Тому наступного тижня очікується, що курс долара м`яко девальвуватиме до рівня 1,44-1,45 долара за євро.

Експерти вважають, що ослаблення долара повернуло до життя золото. У міру ослаблення долара золото лише дорожчатиме. Вартість тройської унції золота на міжнародних ринках ростиме до рівня 870-880 доларів, але позначку в 900 доларів навряд подолає.

Щодо фондового ринку, на думку експертів, останній робочий тиждень торгівлі акціями на ПФТС навряд чи принесе сенсації. Індекс ПФТС, подолавши позначку в 300 пунктів, тепер закріплюватиметься на цьому рівні, щоб вже наступного року показати зростання ринку. Не виключена можливість різкого зростання цін по окремих акціях, оскільки венчурні інвестори вже почали купувати акції на перспективу, але поки що роблять це вибірково.