Нафтогаз хоче взяти участь у «маленькому бізнесі» на облгазах

«Нафтогаз України» не продає і не має наміру продавати свої акції в облгазах.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 48, 20-26 грудня) заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз Україні» Володимир ТРИКОЛИЧ.

«З моменту приходу на початку 2008 року нового менеджменту в НАК «Нафтогаз України» компанія не втратила жодної акції, що їй належить в облгазах», - сказав він у відповідь на питання про розмивання акцій облгазів.

«НАК не продає і не має наміру продавати свої акції», - наголосив В.ТРИКОЛИЧ.

Той факт, що акції облгазів все одно продаються, заступник голови «Нафтогазу» пояснив тим, що таким чином власники неконтрольних пакетів акцій ведуть «маленький бізнес».

«Вони (власники неконтрольних пакетів акцій) на цьому заробляють, а коли хтось з акціонерів захоче їх продати, «Нафтогаз» готовий їх купити в повному обсязі», - заявив В.ТРИКОЛИЧ.