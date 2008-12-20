Завтра буде мокрий сніг, дощ та... мороз

Завтра у південній та західній частині України очікується невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині та в Криму вдень місцями сильні опади.

На решті території, крім східної частини, невеликий сніг, в північних, центральних, південних областях та в Карпатах місцями сильна ожеледь та складні відкладення паморозі та ожеледі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, у східній частині, Дніпропетровській та Полтавській областях 7-11° морозу; вдень 0-5° морозу; в західній частині, Житомирській, Вінницькій, на півдні Одеської області та в Криму вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла. Вітер південно-східний, в західній частині - західний, 7-12, у південні та східній частині місцями пориви, 15-20 м/с.

22-23 грудня - часом сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу,ожеледь (22 грудня у Криму та Приазов"ї місцями сильні опади, у північних областях без істотних опадів). Вітер південно-східний, східний з переходом на західний, 7-12 м/с, 22 грудня в Криму та Приазов`ї, 23 грудня в західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, 22 грудня на півночі Лівобережжя до 10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, в Криму та на Закарпатті 3-8° тепла.

24-25 грудня - сніг, мокрий сніг, в Криму, а 24 грудня і у Приазов`ї з дощем, у південно-східній половині України місцями сильні опади.

Температура вночі 1-7° морозу, 24 грудня на північному сході, а 25 грудня у західних областях місцями 7-10° морозу, вдень 0-5° морозу, 24 грудня на крайньому півдні, 25 грудня в Криму 1-4° тепла..

У Києві та області у неділю очікується невеликий сніг, ожеледь, місцями сильна ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень по області 0-6° морозу; у Києві 1-3° морозу.

22 грудня - без істотних опадів, 23 грудня - сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

24-25 грудня - невеликий (вночі 24 грудня помірний) сніг, мокрий сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.